AKP’li Özkan öğrenci burslarını çok buldu: '650 TL değil 250 TL olması lazım'

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan "Muhammed Okur ile Reaksiyon" programında öğrenci burslarının 650 TL yerine 250 TL olması gerektiğini ileri sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Bursları 650 TL'ye çıkardık" demişti.

Okur'un "Muhalefet, 45 lira verildiği dönemdeki alım gücüyle 650 lira verildiği dönemdeki alım gücünün birbirinden farklı olduğunu ve ücretlerin yetersiz bulunduğunu söylüyor. Alım gücünden yola çıkacak olursak ne söylersiniz?" sorusu üzerine Özkan şu ifadeleri kullandı:

'250 TL vermemiz gerekiyor'

“2002 öncesindeki fiyatlar farklı, şu anki fiyatlar farklı ama 45 lira ile 650 lirayı kıyasladığımız zaman, o dönemdeki fiyat farkları ile bu dönemdeki fiyat farklarının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi hesap ettiğimiz takdirde, şu anda 250 lira vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda bunların çalışması elbette yapılacak. Eğer bugün Türkiye’de terör olmamış olsaydı, pandemi olmamış olsaydı, yangın, sel felaketleri, depremler olmamış olsaydı biliyorsunuz 2002 öncesinde bu kadar değildi. Şu anda biz özellikle ülkemizin sınırları içerisinde terörü bitirdik. Çok şükür ve sınırlarımızın dışında terör mücadelesi veriyoruz. Eğer bu mücadele 2002 öncesinde verilmiş olsaydı, bugün belki de genç kardeşlerimize 650 lira değil de daha fazla burs veriyor olacaktık. Ama bugün çok şükür ekonomide de yıllardır daha da iyileşir duruma geliyoruz”

'Türkiye'de ekonomik kriz yok'

Okur’un "Türkiye’de ekonomik kriz var mı?" sorusu üzerine Özkan, Türkiye’de ekonomik krizin olmadığını iddia ederek şu şekilde devam etti:

"Türkiye’de bir ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz tabii ki bir önceki yıllara göre fiyatların artışıyla birlikte, vatandaşlar içerisinde haliyle tepkiler var. Biz gittiğimiz bölgelerde de tepkiler var yani. Dengesiz fiyat artışları, yani bir ürünü 10 liraya satıyorsunuz diyelim bir diğeri ise 15 liraya satıyor… Dolayısıyla bunların önlemi elbette alınıyor. İlgili bakanlıklarımızın bu noktadaki çalışmaları devam ediyor."

Cumhuriyet'in aktardığına göre Özkan son zamanlarda gündeme gelen genç mezun işsizlerle ilgili olarak ise “İş bulamayan öğrencilerimiz var ama diğer taraftan personel bulamayan işverenlerimiz de var. Bu noktada da bir sıkıntı var. Biz sanayi bölgelerine gittiğimizde, işverenlerin bize gelip ciddi manada personel sıkıntılarının olduğunu ifade ediyor. Üniversite mezunlarımız elbette ki gönül ister ki tamamının kamu kurumlarına yerleşmesini, dolayısıyla diğer taraftan da işverenle ilgili de onların istediği nitelikte personellerin olmasını biz de isteriz ve bu noktalarda da zaten çalışmalar yapılıyor” dedi.

Erdoğan 'elinize dizinize dursun' demişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı konuşmasında üniversite öğrencilerinin burslarına değinerek, "Üniversite öğrencileriyle ilgili konuşurken göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıkardık. Nereden, nereye geldik" demişti. Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye yol açmıştı.