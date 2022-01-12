AKP'li Özkan: Bakanlığın denetlediği bir yurt değil, sadece bir apartman dairesi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan cemaat yurdunda maruz kaldığı baskılar sonrası yaşamına son veren Enes Kara'nın ölmünün ardından açıklama yaptı.

Özkan, "Olayın yaşandığı yer Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izniyle açılmış bir yurt değil, gençlerin hür iradeleriyle bir araya gelerek açtığı bir öğrenci evi. Bakanlığın denetlediği bir yurt statüsünde değil, sadece bir apartman dairesidir. Eğer siz 'Denetleme yapıyoruz' diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yaparsanız bunun ucu nereye kadar varacaktır? Biz bunları inceleyecek olursak demokratik toplum yapısına ne kadar zarar veririz buna da iyi bakmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Enes Kara bunalımlar nedeniyle intihar etmiştir" diyen Özkan, "Ailesinin de verdiği bilgiye göre Enes Kara hiçbir zaman KYK'ya yurt başvurusunda bulunmamıştır. Devletin resmi makamlarında da böyle bir başvuru yoktur" ded.