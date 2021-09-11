AKP’li Özkan ata binsin diye özel yol

AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın memleketi Çivril'de AKP'li ilçe belediyesinin yaptığı bir yol tartışma konusu oldu.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, CHP'li Meclis Üyesi Tunay Yazıcı yolun gereğinden fazla geniş yapıldığını ve tasarruf tedbirlerinin hiçe sayıldığını belirterek projeye itiraz etti, “Cahit Özkan'ın ata binmesi için özel olarak hazırlanan bir yol mudur?” diye sordu.

Yazıcı, “Bu yola ne kadar kum döküldü? İş makineleri için ne kadar akaryakıt harcandı. Çivril Belediyesine bu yolun maliyeti ne? Allah rızası için Kufi Çayına gidiniz ve bu yolu inceleyin, yerinde görün. Yolun bu şekilde yapılmasına, hele hele Çivril Belediyesinin bu kadar borçluyken bunu yapmasına vicdanım el vermiyor. Borçlanmak istediğiniz nerelere bile harcanacağı belli olmayan 15 milyon TL'yi bu şekilde mi harcamayı uygun görüyorsunuz. O zaman sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

Yolun çok geniş olduğunu ve olağanüstü bir işgücü harcandığını söyleyen Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

“Kufi Çayı vadisinde Miryokefalon için yapımı devam eden ulaşım yolu devasa genişlikte yapılmış ve çok emek verilmiş, çok zaman harcanmış, çokta maliyeti yüksek bir yol olduğu aşikar. Bu kadar geniş bir ulaşım yoluna ihtiyaç var mıydı? Yoksa Cahit Özkan'ın ata binmesi için özel olarak hazırlanan bir yol mudur? Mahallelerimizin birçok yoları özellikle bize ait olan tali yollar içler acısıyken böyle bir yolun yapılması sizce doğru mudur? Sayın başkan doğruysa Çivril Belediye bütçemiz buna müsaade ediyor mu?”