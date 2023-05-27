AKP'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na 'düşman' benzetmesi: 'Milletimiz teröre fırsat vermeyecek'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu.

AKP standı önünde toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Erdoğan'ın karşısındaki tek aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'düşman' olarak tanımladı.

"Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz" diyen AKP'li Özhaseki, konuşmasında "Onlar inşallah terör örgütlerine fırsat vermeyeceklerdir. Müslüman Türk dünyasının düşmanlarına fırsat vermeyeceklerdir. İlk günlerde gerçek yüzünü ortaya koyup sonradan milliyetçi kesilen insanlara da fırsat vermeyeceklerdir diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Adliye'den sonuçlar çıkana kadar bekleyeceğiz'

Kılıçdaroğlu'nun oylarının Erdoğan'ın hanesine yazılabileceğine işaret eden Özhaseki, AKP'li seçmene 'sandıkların başında bekleyin' çağrısında bulundu:

"Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Kimsenin oyu bize asla yazılmasın, istemeyiz, haram olur. Ama alın teriyle kazandığımız, sizlerin iradesini yansıttığı oylara da kimse göz koymasın. Onları da başkalarına, hırsızlara çaldırmak istemiyoruz. Onun için adliyeden net sonuçlar çıkıncaya kadar hepimiz sandıkların başında bekleyeceğiz, helal oylarımızı sayacağız." (AA)