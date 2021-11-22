AKP’li Özhaseki: Türkmen ve Sünni’yim ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki katıldığı Kayseri 5. Mantı Festivali’nde Şırnak ziyaretiyle ilgi konuştu.

“Evet, ben Kayseriliyim, Türkmen çocuğuyum, Sünni’yim üstelik ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum” diye konuşan Özhaseki şöyle dedi:

“O dönemde çukur eylemi yapan teröristler vardı. Ellerine silahları almışlar, ‘Buraya T.C. giremez.’ diyorlardı. Sur’da, Nusaybin’de, Silopi’de, İdil’de, Hakkari’de çukurları kazmışlar, ‘Biz bağımsızlık ilan ettik, bu devleti böleceğiz’ diyorlardı. 30 binden fazla evi de yıkmışlardı orada. Cumhurbaşkanımız beni oraya görevlendirdi. Ömrümde ilk defa o taraflara gittim.

“Önceki haftalarda bir gençlik merkezi açılışı için Şırnak’ı ziyaret ettim. Ben de konuşmacıydım, çıktım onlara dedim; ben Şırnak’a gelirken, sosyal medyada bu bölücülerin uzantıları bana mesaj atıyor, ‘Senin Şırnak’ta ne işin var, Kayserilisin’ diye. Evet, ben Kayseriliyim, Kayseri’den geliyorum, Türkmen çocuğuyum, Sünni’yim üstelik ama elhamdülillah buralara geldim, siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum.”