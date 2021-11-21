AKP'li Özhaseki: Problemlerimiz var, biz de biliyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Kayseri 5. Mantı Festivali"ne katıldı.

Özhaseki burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz" dedi.

Özhaseki "Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz" ifadesini kullandı.