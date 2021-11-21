AKP'li Külünk: Türkiye'nin güç merkezi olmasını istemeyenler LGBT ile saldırıyor

Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adı Sedat Peker'le kurduğu karanlık ilişkiler ve Almanya'daki 'çete' iddialarıyla hatırlanan Külünk Türkiye’siz dünya düzeni kurulamayacağını iddia ederken “Türkiye dünyanın jeopolitk merkezi. Türkiye’nin duracağı yer dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Bu yüzden bütün güçler Türkiye’nin nerede duracağını belirlemek için bir yandan kendi aralarında ciddi içerisindeler, bir yandan da kendi dünyalarında Türkiye’nin kendi yanlarında durması için rol biçmeye çalışıyorlar. Amerika, Rusya, Çin hatta Avrupa Türkiye’siz yapamaz” diye konuştu.

İHA'da yer alan habere göre Külünk LGBT yurttaş için de saldırgan bir dil kullanarak şöyle dedi:

“Sanayi devriminden sonra dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduran ateşin çocukları biyolojik insanı tüketmek istiyor. İnsanı cinsiyetsizleştirmek istiyor. LGBT kavramına Türkiye’de sahip çıkanlara dikkat edin. LGBT tartışmaları sıradan bir tartışma değildir. LGBT tartışmalarını stratejik hedefi anneyi evlattan kopararak, babayı evlattan kopararak anne ve babayı bir biyolojik fabrikaya dönüştürüp evlatları ailelerinden alıp kendi cinsiyetini kendin belirlensin diyerek bir nesli tüketmek istiyorlar. Biyolojik insanlığını çökertmek istiyorlar. Hz. Adem’den bu yana devam eden insan varlığını yok etmek istiyorlar. Bu bir siyasi ve politik mesele değildir. Milletsiz ittifakın popülist yaklaşımlarından öte aklının kimlerle müttefik olanlara bakacaksınız. Bir yandan Türkiye’yi butik devlet haline getirmek için PKK üzerinden Türkiye’ye yönelik operasyonları devleti çökertmek için FETÖ üzerinden operasyonları diğer yandan da CHP’li belediyelerin ve CHP’nin başındaki şahsın iktidara geldiklerinde bir haftada İstanbul sözleşmesini tekrar ikame edeceğiz sözlerini iyi okumalısınız.”