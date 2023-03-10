AKP'li Özhaseki: Başkanlarımız müthiş işler yapmış, enkazlar çok hızlı kaldırılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yetkililerden bilgi alan Özhaseki, geçici barınma merkezlerini gezdi.

'Başkanlarımız müthiş işler yapmış'

AKP'li belediyeleri öven Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Tabii acı bir manzara ama yapılan hizmetleri görünce gurur duyuyoruz. Başkanlarımız müthiş işler yapmış. Enkazlar çok hızlı kaldırılıyor, çadır ve konteyner kentler kuruluyor. Kısa süre içinde bütün vatandaşlarımıza konteyner kentte yaşama fırsatı sunulacak."

Özhaseki, kalıcı konutların yapımına başlandığını, barınma merkezlerinde de "birçok imkan sunulduğu"nu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada çocuklar için spor yapacakları yerler, rehabilitasyon merkezleri, hatta depremden zarar gören hayvanların bakımının yapıldığı ortam oluşturulmuş. Çocuklar, gençler, vatandaşlar burada gezdiği zaman eskiden olduğu gibi normal çarşının içine girmiş gibi, normal bir dönemde hissedebileceği gibi, ruhen belki rahatlayacağı ortama kavuşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetin altından kalkabilecek bir tek millet yok. AK Parti ailesi olarak hepimiz sahadayız. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız yara sarmak için çırpınıyor."