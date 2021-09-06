AKP'li Özhaseki: Açık birisini görünce bakmıyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yandaş 24 TV'de, "Arafta Sorular" isimli programda Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.
Özhaseki, Elönü'nün "iktidarın rövanşist bir tavırla davrandığı" yönündeki eleştiriler karşısında ne düşündüğü konusundaki sorusuna "Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum" yanıtını verdi.
'Başörtülü olarak siz çıktığınız zaman size yan yan bakmasınlar istiyorum'
Özhaseki şöyle konuştu: