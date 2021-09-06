AKP'li Özhaseki: Açık birisini görünce bakmıyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yandaş 24 TV'de, "Arafta Sorular" isimli programda Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Özhaseki, Elönü'nün "iktidarın rövanşist bir tavırla davrandığı" yönündeki eleştiriler karşısında ne düşündüğü konusundaki sorusuna "Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum" yanıtını verdi.

'Başörtülü olarak siz çıktığınız zaman size yan yan bakmasınlar istiyorum'

Özhaseki şöyle konuştu:

"Eskiden kendilerini elit görenler, milletin üstünde görenler ve bize de hayatı zehir etmeye çalışanlar, bizimle eşit konuma gelince, çok zorlarına gitti. Bu hiç hoşlarına gitmedi arkadaşların. Ya eşitiz kardeşim, zorlamayın işte! Başörtülü olarak siz çıktığınız zaman size de yan yan bakmasınlar istiyorum ben, hepsi o kadar. Açık birisini görünce de ben bakmayayım ona, zaten bakmıyorum. Öyle bir derdim de yok zaten benim. İçimden bile geçmiyor. O yüzden eşit konumda olmak birilerinin, o jakoben anlayışın sahiplerinin, sisteme hakim olduğuna inananların hiç hoşuna gitmedi bu iş. Ondan dolayı bizi hep rövanşist göstermeye gayret ediyorlar."