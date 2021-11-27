AKP’li Özhaseki: Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hükümet noktasında cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız, iddiayla söylüyorum her zaman her yerde de tartışmaya varım. Devrim niteliğinde işler yaptık" dedi.
Özhaseki, AKP iktidarında hem özgürlüklerin önünün açıldığını hem de ülkenin dört bir köşesine ayırım yapılmaksızın yatırım yapıldığını iddia etti.
Özhaseki şöyle konuştu: