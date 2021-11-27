AKP’li Özhaseki: Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hükümet noktasında cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız, iddiayla söylüyorum her zaman her yerde de tartışmaya varım. Devrim niteliğinde işler yaptık" dedi.

Özhaseki, AKP iktidarında hem özgürlüklerin önünün açıldığını hem de ülkenin dört bir köşesine ayırım yapılmaksızın yatırım yapıldığını iddia etti.

Özhaseki şöyle konuştu:

"Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar, kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de büyük yatırımlar yapmaya başladık. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor. Türkiye'nin her yerinde Allah'a hamdolsun güzel işler yaptık. Marka şehirler dediğimiz kavram ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bütün projelerimizin arkasında durdu."