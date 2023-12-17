AKP'li Ordu Belediyesi yılbaşı süslerinin kaldırılması için işletmelere tebligat gönderdi

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan işletmelere gönderdiği tebligatla, yılbaşı süslemelerini kaldırma talimatı verdi. Söz konusu talimatın tepkiyle karşılanmasının ardından Belediye geri adım atarak tüm işletmelere gönderdikleri ihtarları geri topladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine yılbaşı süslemelerini kaldırma talimatı verdi. Sırrıpaşa Caddesi'ndeki dükkanlara gönderilen tebligatta, izinsiz olarak süslenen camların 3 gün içinde kaldırılması istendi ve aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Tebligatta, Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararı'na dayanılarak, işyerlerinin dış cephelerindeki izinsiz süslemelerin kaldırılması talimatı yer aldı. İşletmelere, 3 gün içinde bu süslemeleri kaldırmamaları durumunda cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Sosyal medyada artan tepkilerin etkisiyle belediye geri adım attı. Öğrenilene göre; zabıtalar işletmelerden aldıkları ihtarları geri topladı ve söz konusu karardan vazgeçildi.