YTÜ'de yılbaşı süslemesi yapan öğrencilere silahlı tehdit

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yılbaşı süslemesi yapan öğrenciler gerici bir grup tarafından tehdit ve hakaretlere uğradı.

BirGün'de yer alan habere göre, gerici grubun ‘Müslüman bir ülkede yılbaşı kutlayamazsınız’ diyerek ağaçlardaki süslemeleri sökmesinin ardından üniversite öğrencileri ise ağacın tekrar süslenmesi için bugün saat 16.00’da sıra arkadaşlarına çağrı yaptı.

Çağrının sosyal medya hesaplarından yayılması ile birlikte ise gerici grup hakaret ve tehdit mesajlarını artırdı.

Yapılan bir paylaşımda silah fotoğrafının yanındaki “Müslüman ülkede yılbaşı ağacı süslemenize izin verirsek de bizim yüzümüze tükürsünler. Pazartesi günü orada olacağız” notu dikkat çekti.