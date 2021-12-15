AKP'li Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve OHAL açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretle ilgili Kurtulmuş, "Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır" dedi.
"4 bin TL üstü mü olacak?" sorusuna Kurtulmuş, "Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" diye konuştu.
'Kimsenin aklından OHAL geçmesin'
Kurtulmuş "ekonomik OHAL" iddialarıyla ilgiliyse "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" ifadesini kullandı.
'Birtakım mallar olağanüstü pahalandı'
Kurtulmuş şunları söyledi: