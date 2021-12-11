Kurtulmuş: Devletin vermiş olduğu Türk Lirası'nı gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e getirilecek yeni reform paketinin içeriğini ilgili açıklamada bulunan Kurtulmuş, "insan hakları ve kadın hakları konusunda hukuki reformlar yapılacağını" söyledi.

Kurtulmuş, “Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi?" şeklindeki sorusuna Kurtulmuş, “Devlet sizin işlerini döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu, ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık. Aynı şekilde ihtikar yapmak nasılsa bu malın fiyatı artacak diye raflarına ya da depolarına saklayarak ihtikar yapmak ta çok açık bir ahlaksızlık” dedi.