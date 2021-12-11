AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: İlçe başkanı istifa etti

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam Facebook mesajıyla aniden istifa etti. İstifanın arkasında skandal bir video yattığı öğrenildi. Videoda, Kılıç olduğu iddia edilen kişi makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde görünüyor. Çekmecede mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı, masanın üzerinde ise uyuşturucu alırken kullanılan pipo bulunuyor.

Kılıç, önceki akşam saatlerinde Facebook’ta yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılıç, “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum.Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" dedi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre söz konusu görüntüyü çeken kişi, çekmecede "metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyor. Masanın üzerinde ise metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet var.

Saymaz'ın sorulara yanıt vermeyen Kılıç, basını "Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz" diyerek suçladı ve olayı "savcılığa anlatacağını" söyledi.