AKP'li Numan Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı

Partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için geldiği Giresun’da konuşan AKP'li AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin AKP döneminde çok şeyler başardığını, “özgüven kazandığını, devlet millet kaynaşması sağlandığını ve vesayet odaklarının geride kaldığını" öne sürdü.

Kurtulmuş, "Biz onu yapamayız, bunu yapamayız, Türkiye’nin tanklarını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi içerisinde hareket edilir öyle olunca da hiçbir şey yapılamazdı. Şimdi Allah’a şükür Türkiye her alanda bir özgüvenle kendine gelmiştir" dedi.

"AKP döneminde yollar, köprüler, havaalanları, hızlı tren yatırımları yapıldı" diyen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Helikopter motoru yapıldı birkaç yıl içerisinde uçak motoru yapılacak, uzay çalışması başlatıldı vesaire. Bunların hepsi güzel çalışmalar, ancak Türkiye bu dönemde önemli gelişmelerde yaşadı. Bu gelişmelerden en önemli özgüven kazanmasıdır."

"Devlet-millet kaynaşması" olduğunu öne süren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Önceden devlet başka telden çalar, millet başka telden çalardı. Devlet milletin önceliklerine hiç itibar etmezdi. Diyor ya şair: ‘Devlet dediğin çatık kaşlı bir zat.’ Hele hele Karadeniz’de hükümet dediğin jandarmanın dipçiğinden ibarettir. Allah’a şükürler olsun ki bunlar geride kaldı. Üçüncüsü ise, artık vesayet odaklarının geride kalmasıdır. Yeri geldi darbelerdi, yeri geldi, yeri siyasi cinayetler, yeri geldi toplumsal kutuplaştırmalardı. Siyasi partileri kapatarak siyasi iradeyi ortadan kaldırmaktı. Bu siyasi odaklar, milletin demokrasisini de, ekonomisini de, ticaretini de ziyan ederlerdi."

'Fındıktan katma değer üretecek AR-GE çalışması yapılmalı'

Dünyada fındık üretiminde lider ülke olunmasına rağmen, fındıktan yeterince katma değer üretilmediğini de ifade eden Kurtulmuş, “Son birkaç yıldır TMO piyasaya müdahale ediyor. Bu şekilde TMO, Vatandaşımızı haksız rekabetin keyfine alışmış olan tüccarın eline bırakmıyor. Ancak üzüldüğümüz taraf fındıktan yeterince katma değer üretemeyen bir piyasaya sahip olmaktır. Dünyanın yüzde 70 fındığını üreteceksin, ancak dünya fındık endüstrisindeki kaymak kısmını bizden fındık ithal eden ülkeler yiyecek. Bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapmalıyız. Fındığı tanıyan bir ülke olarak bunu yapacağımıza inanıyoruz” dedi.