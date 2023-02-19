AKP’li müteahhit malzemeden çalmış: Kolon kesme, ince demir, düşük kalite beton...

Bilirkişi, Antakya’da “depreme dayanıklı” denilerek satılan ancak yüzlerce kişiye mezar olan Özkan City Blokları’nın inşaatında uygunsuz malzemeler kullanıldığını tespit etti. İnşaatı yapan firmanın sahibi ise “Reis'in dava adamıyım” diyen AKP’li Mehmet Özkan.

Bilirkişi heyeti, 15 Şubat’ta “Reis’in dava adamıyım” diyen ve 2019 yılındaki seçimlerde AKP’den Antakya Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Mehmet Özkan’ın sahibi olduğu Antakya’daki "Özkan City Blokları”nda inceleme yaptı. Bilirkişi inceleme raporunda, binanın yapımında çok sayıda eksiklik tespit edildi.

Bilirkişi, özetle şu saptamalarda bulundu:

Bina bodrum katında yeterli mesafede kolon bulunmadığı gözlendiğinden geniş açıklıklar kazanmak amacıyla kolon kesildiği kanaati oluştu.

kanaati oluştu. Bu kanaati tespite dönüşterecek şekilde binada oturan veya yakınları olan sekiz kişi tarafından “bodrum katlarında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla müteahhit firma yetkililerince kolon kesildiği yönünde” beyanda bulundukları, bu doğrultuda daha önceden imza topladıkları ifade edildiğinden, bu iddialar ile binanın yıkılış şekli birbirleriyle örtüştü.

Zemin katın tamamen çöktüğü, üst katların kaldığı ve bodrumdaki kolon kesmelerinden dolayı binanın düşey olarak yattığı tespit edildi.

Bu büyüklükteki bir yapı için daha kalın demir malzemenin kullanılması gerekirken kolon düşey demirlerinin ince olduğu saptandığından demir donatıları yetersiz bulundu.

Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olduğu, beton içerisindeki agrega boyutlarının standartlara uygun olmadığı görüldü.

Betonun rengi ve yapısı itibariyle de ince ve uygun olmayan malzemenin kullanıldığı sonucuna varıldı.

Kolon ve perdelerin binadan zemine aktarılan yükün fazlalığı ve 1. derece deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında oldukça yetersiz kaldığı görüldü.

Enkazdan karot örneğinin alındığı ve test için beton laboratuvarına gönderileceğinin aktarıldığı bilirkişi raporunun ‘sonuç’ bölümünde, şu ifadeler yer aldı: