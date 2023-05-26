AKP'li müşahitle tartışan öğretmen sürgün edilmişti: 'Kabul etmiyoruz!'

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nde müdür olarak görev yapan Hüseyin Boyraz, 14 Mayıs seçim akşamı AKP’li bir müşahit ile yaşadığı bir tartışma sonucu sürgün edilmişti.

Konuyla ilgili Eğitim Sen İstanbul 4 No'lu Şube Yürütme Kurulu bugün okul önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Üyemizin hakkındaki iddialar, soruşturmaya ve görev yeri değişikliğine konu olan unsurlar yazılı olarak henüz kendisine ve tarafımıza iletilmemiştir. Söz konusu soruşturmanın konusu, soruşturmaya konu olan şikayet ve hakkındaki iddialar bile belli değilken verilen görev yeri değişikliği kararı sürgün kararıdır" denildi.

'Hukuksuz ve siyasi bir karar'

Muhalif kişi ve kurumlara dönük baskının arttığına işaret eden sendika açıklamada şunlara dikkat çekti:

"Soruşturmanın içeriğinden bile haberdar edilmeden, hiçbir ifade alınmadan, hiçbir savunma hakkı tanınmadan, dosyadaki iddialardan haberdar edilmeden görev yeri değişikliği kararının verilmesi hukuksuz ve siyasi bir karardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir müşahidin sözüyle, bir partilinin iddiasıyla bir kamu görevlisi hakkında soruşturma açmış ve görev yerini değiştirmiştir.

İktidarın baskı, mobing, sürgün politikalarıyla yıldırılmaya çalışılan pek çok arkadaşımızla ilgili olduğu gibi, üyemiz Hüseyin Boyraz’la ilgili de sürecin takipçisi olacağımızı, ilke ve değerlerimizde ısrarcı olduğumuzu, çocuğun üstün yararından ve insan haklarından yana olduğumuzu, İstanbul Sözleşmesinden taraf olduğumuzu ve fiili meşru mücadelemizi büyüteceğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz."

'Örgütlenmeye çağırıyoruz'

Açıklamaya destek veren Solcu Liseliler de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. "Herhangi bir gerekçe göstermeye bile ihtiyaç duymaksızın yapılan bu operasyonel müdahaleyi kabul etmiyoruz!" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

ZORBA AKP ELLERİNİ ÖĞRETMENİMİZDEN ÇEK!

"AKP iktidarı, 21 yıldır en küçük bir muhalif tepkinin zorbalıkla önüne geçmeye çalışıyor. Bu zorbalıktan nasibini okulumuz müdürü Hüseyin Boyraz da aldı. 14 Mayıs seçimlerinde okulda görev yaptığı sırada AKP'li bir müşahitle tartışan Hüseyin öğretmenimiz, bu olaydan 4 gün sonra AKP eliyle sürgün edildi! Herhangi bir gerekçe göstermeye bile ihtiyaç duymaksızın yapılan bu operasyonel müdahaleyi kabul etmiyoruz!

Biz Solcu Liseliler olarak, AKP iktidarı ve onun her türden zorbalığına karşı en başından beri mücadele ettik; etmeye devam edeceğiz! Okulumuzu da, ülkemizi de bu alçaklığa teslim etmemek için tüm sıra arkadaşlarımızı Gazi Semt Evinde bizlerle bir araya gelmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz. Yalnız ve umutsuz değiliz, AKP gidecek biz kalacağız!"

Gazi Mahallesi Solcu Liseliler