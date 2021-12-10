'AKP'li milletvekillerinin ekrana izinsiz çıkması yasaklandı'

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AKP'nin milletvekillerinin ekrana izinsiz çıkmasını yasakladığını söyledi.

Halk TV'de İpek Özbey'le Kadraj programına katılan Kurdaş, "Duyduğum kadarıyla geçtiğimiz günlerde her milletvekilinin televizyonlara çıkıp konuşmaması, çıkacaksa önce AK Parti Tanıtma Başkanlığı'ndan izin alması konusunda AK Parti Genel Merkezi'nden bir karar çıktı" diye konuştu.

"Nihayetinde bir yasak gelmiş oldu" diyen Kurdaş, "Herkes konuşmayacak deniyor. Çünkü seçmen de artık tuhaf karşılamaya başladı. Müsadeli bir dönem başlayacak, herkes ekonomiyle ilgili konuşmayacak" ifadelerini kullandı.