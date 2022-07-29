AKP'li Milletvekili ve muhtarlar arasında tartışma: Toplantıyı terk ettiler

AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı tarafından mahalle muhtarlarına AKP'li Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ile saat 16.00’da ilçe binasında toplantı yapmak üzere davette bulunuldu. Özşavlı'nın toplantıya geç kalmasının ardından yaşanan tartışma sonucu çok sayıda muhtar toplantıyı terk etti.

Sözcü'den Ahmet Kaya’nın haberine göre, mahalle muhtarları, dün saat 15.30 itibariyle toplantı salonuna geldi. Ancak saat 17.30 olduğu halde Özşavlı, toplantı salonuna gelmedi. Bunun üzerine Mevlana Mahallesi Muhtarı Ahmet Akkurt, Özşavlı'yı cep telefonundan arayarak toplantıya ne zaman geleceğini sordu.

Geç kaldı, 'lan' dedi

Telefonu açan AKP milletvekili Halil Özşavlı “Lan kimsiniz lan siz?” dedi. Muhtar kendisini tanıtınca, Halil Özşavlı “Bekleyin kardeşim geliyorum” cevabını verdi. Telefon görüşmesi, telefonun sesi hoparlördeyken gerçekleştiği için bütün muhtarlar olaya tanıklık etmiş oldu. Muhtarlar, Halil Özşavlı’nın “lan” kelimesini kullanmasına tepki gösterdi.

Özşavlı AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı'na geldi ve toplantıya başlattı. Söz alan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Koyuncu, “Partinin attığı mesajda toplantı saat 16'da. Saat 15.30'dan beridir bu sıcakta merkez mahalle muhtarları sizi bekliyoruz. Bir tane muhtar arkadaşımız sizi cepten aradı. Sizin konuşma üslubunuzu bir vekil olarak size, bir hoca olarak kendimi rahatsız etti” dedi.

Özşavlı, “Ne dedim ben kendisine?” diye sorunca muhtar, “Lan kelimesi kullandınız” yanıtı verdi. Bunun üzerine Milletvekili Özşavlı, “Asla, hayır” dedi.

Milletvekilinin ‘Lan' kelimesini kullanmadığını söylemesi üzerine konuşmaya tanık olan diğer muhtarlar da devreye girerek tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda muhtar, Özşavlı'yı protesto ederek toplantıyı terk etti.