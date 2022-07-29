AKP içinde kavga büyüyor: 'Leşlerin takdirini almamak lazım'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'un köşesine taşıdığı icra takibine dair açıklamada bulunmuş, "Yalan yanlış bilgilerle açıkça iftira edeceksin... Tetikçilik yapıp itibar suikasti yapmaya çalışacaksın... İşin doğrusunu anlatan tekzibi yayınlayıp özür dilemeyeceksin... Bir yalanı düzeltmek 3 yıl sürecek... Ondan sonra ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu!" demişti.

Varank'ın bu açıklaması sonrası Uğur'a destek çıkan ve Pelikan ekibinin parçası olarak bilinen Hilal Kaplan, "Bakan Varank, Fuat Uğur’un “elektrikli traktör” yazısının yanlış olduğunu projeyi hayata geçirerek kanıtlayabilirdi. Ama kendisi yerel mahkemenin kararına itiraz edip Uğur’u para cezasına mahkum etme, icra ve haciz yolunu seçmiş. Yanlış yapmış" dedi.

Kaplan aynı zamanda Ankara Kuşu adlı hesabın Varank'a destek vermesi sonrası ise, "Leşlerin takdirini almamak lazım" paylaşımında bulundu.