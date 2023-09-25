AKP'li milletvekili maaşının 'yetersizliğinden' yakındı: 'Yapılan işe göre az'

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, "milletvekili maaşlarının yetersizliğinden" yakındı.

Sakarya'nın yerel haber sitelerinden Medyabar'ın haberine göre; Hizmet İş Sendikası binasında gerçekleştirilen Hizmet İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programında konuşan Bayraktar, milletvekillerinin yaptığı işe kıyasla az maaş aldığını savundu.

Aynı zamanda Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, "Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var... Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az" ifadelerini kullandı.