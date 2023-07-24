DP'li Enginyurt: 300 milletvekilinin maaşı 147 bin lira

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Ebru Baki'nin programına katıldı. Enginyurt, programda emekli milletvekillerinin ve halen milletvekili olanların aylık 147 bin lira maaş almasını eleştirdi.

Tartışma yaratan açıklaması hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan DP'li Enginyurt, “Ben emekli milletvekiliyim. Benim gibi emekli olan milletvekilinin maaşını 65 bin liraya çıkarttılar ama milletvekiline bu zammı yapan iktidarın emekliye 7 bin 500 lira maaş vermesi reva mı?" diye sordu.

'AK trollerin' ilk açıklaması sonrası kendisine saldırmaya başladığını belirten Enginyurt, "Arkadaş bu maaşı yalnız ben almıyorum, halen emekli olup da TBMM'de milletvekilliği yapan yaklaşık 300 vekil alıyor. Maaş artışı da AKP ve MHP'nin teklifiyle yapıldı. Cemal Enginyurt olarak diyorum ki ‘Ben bu maaşı alırken emeklinin bu haline vicdanınız sızlamadı mı?' Bunların maaşını 7 bin 500 lirada bıraktınız diye isyan ediyorum" ifadesini kullandı.

'5 maaş, 10 maaş alanlar var'

Bir bakan yardımcısının ayda 410 bin lira maaş aldığını anlatan Enginyurt, “Kızılay Başkanı 310 bin liranın üzerinde, Tarım Kredi Kooperatifi'nin eski başkanı maaşı 200 bin liranın üzerindeydi. 5 maaş, 10 maaş alanlar var. Ama maalesef Türkiye'de her konuda milletvekili öne çıkarılarak aslında milletvekili üzerinden siyaset yıpratılıyor” dedi.

CHP desteklerse Ordu belediyesi için aday olacak

Öte yandan Enginyurt, CHP'nin desteklemesi halinde Ordu'dan belediye başkanı adayı olabileceğini belirtti.