AKP'li milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.

AKP kurucu üyesi olan 66 yaşındaki Uçma'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

İsmet Uçma için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

1955 Fatsa doğumlu Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Uçma, 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine, 2011’de AKP İstanbul Milletvekiliğine seçilmişti.

'Mahallenin namusu diye bir şey geliştirebiliriz'

İsmet Uçma'yı gerici açıklamalarından hatırlıyoruz. 2015 yılında kadına şiddeti önlemek için Meclis'te kurulan komisyonda konuşan AKP'li Uçma, "Mahallenin namusu diye bir şey geliştirebiliriz. Birine bir şey yapılıyorsa herkes ona sahip çıkar, yapanı ifna eder" sözleriyle gündem olmuştu.

Uçma daha sonra da "Evlenme ehliyeti diye bir şey getirelim" önerisinde bulunmuştu. Uçma'nın önerisi kabul edilmiş ve resmi gazetede yayımlanmıştı. Gerici açıklamalarını sürdüren Uçma "Belediyelerin dışında da müftülüklerimizde ve düzenlemeye uygun camilerin içinde isteyenler nikah akitlerini yaptırabilmeliler" demişti.

'Alkol sınırlandırılmalıdır'

AKP'li İsmet Uçma aynı dönemde komisyonda "önerilerine" devam etmişti. Uçma, "Diziler yapacaksınız. Oralarda yenge dayı ilişkilerinde hiçbir sınır gözetmeyeceksiniz. Hiçbir sınırlama tanımayacaksınız. Sonra tecavüzler artıyor diyeceksiniz. E ne bekliyorsunuz? Rüzgar eken fıtına biçer. Bunda hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde açıklama yapmıştı.

Uçma ayrıca alkolun sınırlandırılmasını isteyerek, "Uyuşturucuyla mücadelenin cezai müeyyidesi cinayetle eş hale getirilmeli, organize suç haline getirilmelidir" şeklinde konuşmuştu.