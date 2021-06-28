Erdoğan'ın katıldığı 'lebalep' cenaze hakkında karar verildi

Ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ'ın haberine göre, 2 Mayıs’ta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın cenaze törenine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılarak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine rağmen 30 kişilik sayı sınırı aşılmıştı.

HKP avukatları, Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hakkında ‘görevi Kötüye Kullanma, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi’ suçlarını işlediklerini belirterek 4 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hiçbir işlem yapmadan ‘kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığına’ karar verdi.

Kararda, Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında soruşturma başlatılması için TBMM’de salt çoğunluğun vereceği önergeyle soruşturma açılacağı belirtildi.

Karara itiraz edildi.