AKP'li meclis üyesinden seçimlere tepki: 'Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış...’

AKP'li belediyeler arasında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen Kent Konseyi seçimlerinde Mehmet Adil Saraç, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

Saraç'ın yeniden seçilmesi, AKP içerisinde tepkiye neden oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Üyesi Tayyar Yetim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış. Parti aleyhine kim varsa o bizim adam oluyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Yetim, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında "Parti içinde olmayan parti aleyhine olan iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar sırf geçmişteki arkadaşlıktan bir yerlere getiriliyor. Şehir için hiç bir kaygı güdülmüyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

‘Paylaşım bir uzlaşmazlık olarak anlaşılmamalı’

Cumhuriyet'ten Samed Balçık'a açıklamalarda bulunan Yetim, yaptığı paylaşımının partisiyle bir uzlaşmazlık olarak anlaşılmaması gerektiği söyledi.

Yetim, açıklamasında partisinde bazı isimlerin hakkı olmadığı halde bazı görevlere getirilmesine tepkili olduğunu söyleyerek, buna örnek olarak da “yeşil alan” gaspı iddialarıyla bilinen Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Tayyar Yetim'in yapılan seçimde yeniden aynı göreve getirilmesini gösterdi.

Öte yandan, Adil Saraç'ın kurucusu olduğu özel İlgi Okulları, AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından Karaköprü'de halkın ortak kullanım alanı olan 5 dönümlük parkı okul alanına katmasıyla tartışma konusu olmuştu.