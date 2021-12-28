AKP'li meclis üyesi İBB için 'derhal' erken seçim istedi

İçişleri Bakanlığı’nın, Pazar günü yaptığı yazılı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönünde ihbar ve tespitler" olduğunu öne sürerek özel teftiş başlatıldığını duyurması sonrasındaki tartışmalar sürüyor.

AKP Merkez Karar Yönetme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hemen erken seçim talep etti.

Türkoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“140 Milyar Nerede Diyoruz?

O; "Ankara'nın Taşına Bak" Diyor.

İBB'yi Terör İltisaklıların Yuvası Niye Yaptınız Diyoruz

O; Soluğu Anıtkabir'de Alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Her Kirli İş ve İşleminize Kılıf Tuttuğunuz ve İsmiyle Yaftalanacağınız Bir Metaı Değildir.

İBB İçin Hemen Seçim

Derhal Seçim

Erken Seçim”.