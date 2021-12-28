MHP'den İBB teftişine ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı bir açıklama yaparak İBB'ye teftişe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükataman, "İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır" dedi, "Daha önce PKK’nın kayyımı sözde belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden el çektirilmesinde görüldüğü üzere zillet ittifakının temsilcileri, gizli ortakları ve yancıları; mezkur teftişin önüne geçmek için kendilerini ve partilerini siper etmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

'Rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar'

Büyükataman'ın yazılı açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı müfettişlerini üstü kapalı bir şekilde hedef alan ve yapılacak olan teftişin siyasi bir müdahale olduğunu söyleyenler açıklarını ve rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. 'Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır.' sözleriyle meseleyi milli iradeye müdahale olarak çarpıtan İP Başkanı, terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyelerde yuvalanmasına destek verdiği gibi satır aralarında HDP'li ortaklarına da göz kırpmaktadır. Hanımefendinin kişisel tercihini bilemiyoruz ancak bu aziz milletin hiçbir ferdi, terör örgütü mensupları devlet içinde yuvalansın diye sandığa gitmedi."

'HDP'yi aklama yarışına girenlerin çabaları beyhude'

Büyükataman, şöyle devam etti:

"HDP'yi partisinde ağırlayıp propaganda yaptırarak HDP'yi aklama yarışına girenlerin, belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhudedir. HDP'nin ziyaretlerinde insanımızın dil, din, mezhep gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklere erişmesi gerektiği vurgusu yapan zilletin yancıları, teröristlerin ağzını kullanmaktadır. Türkiye'de insanımız dil, din, mezhep farkı gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklerden zaten faydalanmaktadır. Faydalanmadığını iddia edenlerin, insanımızın nelerden mahrum kaldığını madde madde sıralaması gerekmektedir. Aksi takdirde HDP ile birlikteyken terör propagandası yapanların, milletimizin karşısına geçtiğinde Yörük edebiyatı yapması ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. PKK uzantısı HDP'ye 'Terör örgütü ile arana mesafe koy, insanımızı şehit eden PKK'yı kına' diyemeyen zihniyet, devleti suçlayarak siyasi yol haritasını da göstermektedir."