AKP'li meclis üyesi: Dolmabahçe Sarayı'nı niye yıkmadınız?

AKP Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Selma Gökçen'in ''Dolmabahçe Sarayı'nı neden yıkmadınız?' paylaşımı tepki çekti.

Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "80 yıl ABD'nin Beyaz Saray'ına gıpta ile bakanlar, kendi ülkesindeki sarayı yıkacağız diyor!" diyip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı için "neden yıkmadınız?" dedi.

Gökçen, geçtiğimiz yıl da Hatay'da yoksulluk nedeniyle kendini ateşe verip intihar eden bir yurttaşın ardından sarf ettiği skandal yorumuyla hatırlanıyor.

Gökçen, yaşamını yitiren yurttaş için "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" demişti.