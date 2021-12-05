AKP’li Kurum: Erdoğan’ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Seydişehir’de katıldığı açılış töreninde 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız” diyen Bakan Kurum, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi 20 yılda baştan aşağı değiştirip, geleceğe taşıdığını öne sürdü.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada seçimlere ilişkin de konuşarak “Konya’mız davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya, liderine her zaman vefa göstermiştir, göstermeye de devam edecektir” dedi. Bakan Kurum, sözlerine “Hamdolsun Seydişehirli kardeşlerimiz de 14 Ağustos 2001’de çıktığımız bu kutlu davamızda her zaman bizlerin yanında oldu” ifadelerini kullandı.

“2023’e yaklaştığımız bu dönemde Cumhur İttifakı olarak gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek açıklamalarına devam eden AKP’li Kurum şöyle konuştu:

“Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı bırakmayacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız”.