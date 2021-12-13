AKP'li Kurtulmuş'tan 'içki' açıklaması: Kimsenin hayat tarzını da kastetmedim

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜİK rakamlarıyla ilgili olarak muhalefete yönelik "TÜİK'e güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" sözlerine gelen "hayat tarzına müdahale" eleştirileri üzerine, “Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Kimsenin hayat tarzını da kastetmedim” dedi.
Kurtulmuş, AKP Trabzon İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen, "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi algı operasyonu yapan çevreler olduğunu" savundu.
AKP'Li Kurtulmuş, şunları kaydetti: