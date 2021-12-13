AKP'li Kurtulmuş'tan 'içki' açıklaması: Kimsenin hayat tarzını da kastetmedim

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜİK rakamlarıyla ilgili olarak muhalefete yönelik "TÜİK'e güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" sözlerine gelen "hayat tarzına müdahale" eleştirileri üzerine, “Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Kimsenin hayat tarzını da kastetmedim” dedi.

Kurtulmuş, AKP Trabzon İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen, "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi algı operasyonu yapan çevreler olduğunu" savundu.

AKP'Li Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Mesele şu, bir arkadaş TÜİK'in rakamlarıyla ilgili bir soru sordu. Ben de şunu söyledim, 'Herhangi bir konuda bir rapor yayınlandığında ya da bir rapor açıklandığında biz devletin kurumlarını, devletin raporlarını ciddiye almak zorundayız, ciddiyetle bunları kabul etmek zorundayız. Yoksa herhangi bir sorumluluğu olmayan kişilerin bir köşede konuşarak, içki masasında bir takım görüşleri gündeme getirmesi resmi olarak bizi bağlamaz.' Söylediğim şey budur. Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim. Beni bilenler, siyasetteki üslubumu bilenler bizim Türkiye'deki bu toplayıcı, kuşatıcı, birleştirici bir siyaset tarzını benimsediğimizi bilenler, zaten böyle olmadığını bilir. Kastettiğim şey şudur, Türkiye'nin resmi kurumlarının itibarını kimse zedelemeye kalkmasın. TÜİK'in verileri bir şekilde gerçek dışı olacak, başkalarının bir kenarda söylediği veriye mi itibar edeceğiz? Falanca şehrin arka sokaklarındaki gösterilerde olanı Twitter üzerinde sosyal medyadan yayması, o gerçek olacak, o ilin yetkilisi, sorumlusu, valilerimizin açıkladığı şeyler doğru olmayacak? Söylediğim şey budur."