AKP'li Kurtulmuş: Seçim sonucuna herkes istese de istemese de uymak zorunda

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde sonuçların Millet İttifakı'nın lehine olması durumunda “Baş göz üstüne diyerek eyvallah” denileceğini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, olası iktidar değişiminin "barış içinde" gerçekleşmeyeceği yönündeki kaygıları "kara propaganda" olarak niteledi. Millet iradesine saygı duyacaklarını kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Seçim akşamında da yine bizim siyasi terbiye tecrübemiz şunu gösteriyor. Biz seçimde sonuç ne olursa olsun buna baş göz üstüne diyerek eyvallah deriz. Çünkü milletin iradesinin, sözünün üstünde hiçbir söze itibar etmeyiz. Ve milletin iradesinin ancak ve ancak sandıklar yoluyla gerçekleşeceğine inanırız. Ümit ediyoruz, gördüğümüz o siyasi tecrübeyle anladığımız da 14 Mayıs’ta sandıklar açıldığında inşallah Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti’de açık ara birinci parti olarak TBMM’de yer alacak. Cumhur İttifakı da birinci ittifak olacak. Biz bu şekilde hazırlanıyoruz. Milletimizin oyunun nihai belirleyici merci olduğunu biliyoruz.

Milletin üstünde söz ve karar sahibi hiçbir kimse, hiçbir merci yoktur. Hakem de hakim de millettir. Dolayısıyla herkesin 14 Mayıs’ta çıkacak her sonuca saygılı olması, nihayetinde millet oy verdi, yapacak bir şey yok. Bütün partilerin bunu içselleştirilmesi ve demokratik olgunlukla seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin inşallah 15 Mayıs’tan itibaren ‘Ya Allah’ diyerek yoluna devam etmesini sağlayacağız.

Hiç kimse endişe etmesin. Bu tür spekülasyonların son derece kasıtlı, manipülatif olduğunun altını çizmek isterim. Demokratik standartları yüksek bir seçimi inşallah idrak edeceğiz. Seçim sonuçlarına da herkes istese de istemese de demokratik bir olgunlukla uymak zorunda kalacak."