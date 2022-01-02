AKP'li Kurtulmuş: Milletin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti olarak başarımız milletin gönüllerine girmiş olmamızdı. Şimdi 2023’ün anahtarı şu cümledir: Gönüllerine girdiğimiz milletin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız" dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı"nda konuşan Kurtulmuş'un hedefinde İBB ve CHP vardı.

Kurtulmuş “İstanbul’da eğer bizi seçerseniz bir tek vatandaşımızı bile sokağa bırakmayacağız, diyenlerin İBB Başkanlığını kazandıktan sonra nasıl binlerce insanı kapının önüne koyduğunu biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Son zamanlarda milletin farklı kesimleri ile yapmış oldukları yanlışlıklar dolayısıyla helalleşme sözü veren CHP’nin genel başkanına rağmen hâlâ CHP’de eski CHP’nin fikirlerine dile getirenlerin var olduğunu görüyorsunuz. Milletin geniş kesimlerini mağdur eden CHP’nin zihniyeti dolayısıyla milletten özür dilenmesinin şart olduğunu altını çizerek ifade etmiştim. Öyle görünüyor ki CHP, aynı CHP.

Daha birkaç gün evvel CHP’nin önemli sözcülerinden birisi olan zat kalkarak yüzde 99’u Müslüman olan milletin 4-6 yaş öncesi çocuklarının okul öncesi Kur’an eğitimini hedef alarak Kur’an eğitimini ortaçağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti gerçekten son derece karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim eğitimini Ortaçağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz.

Hem Türkiye’de halkın geniş kesimleriyle barışmaktan bahsedeceksiniz hem de bu barışmanın en temel unsurlarından birisi olan milletin manevi değerleri üzerinde yeniden kenetlenmeyi göz ardı ederek Kur’an eğitimini karşınıza alacaksınız. Sadece Kur’an eğitimini karşısına almak değil, Kur’an’la yoğurulan eğitim sisteminin bir çağ dışı zihniyeti olduğunu ifade etmek de esas çağ dışılıktır ve CHP’nin ortaya koyduğu bir zihniyettir. Bu zata şunu da söylemek lazım. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden ikisi olan birisi Doğu’daki Mâverâünnehir medeniyeti diğeri de Avrupa’nın en batısındaki Endülüs Emevileri’nin nasıl geliştiğine bakın.

Kılıçdaroğlu'na: 'Helalleşmeyi düşünüyorsanız arkadaşlarınıza fren yaptırın'

Bunlar yeri geldiği zaman milletin değerleriyle kavga etmeyi çok iyi bilirler. CHP’nin sayın genel başkanına ifade etmek isteriz ki eğer helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız önce kendi arkadaşlarınıza bir fren yaptırın. Bu arkadaşlarınız her gün milletten özür dileyecek bazı sözleri sarf etmelerinin önüne geçin. Bu millet her sözden ciddiyet bekler.

Bizim AK Parti olarak başarımız milletin gönüllerine girmiş olmamızdı. Şimdi 2023’ün anahtarı şu cümledir. Gönüllerine girdiğimiz milletin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız ve her gün daha fazla kardeşimizi kazanarak yolumuza devam edeceğiz."