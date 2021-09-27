AKP'li Kurtulmuş: Büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı, Türkiye'den neşet edecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde konuştu.

"Dünya tarihi boyunca bütün toplulukların eğitime, kültüre, sanata, bilime, teknolojiye, felsefeye dikkat ettikleri oranda güçlendiğini ve büyük medeniyetler kurduğunu" söyleyen Numan Kurtulmuş, sözlerine daha sonra Türkiye'den doğacağını belirttiği "İslam medeniyeti"nden bahsederek devam etti. "Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı, Türkiye'den, bu topraklardan, Anadolu irfanından neşet ederek inşallah insanlığa ışık saçacaktır, yol gösterecektir. Büyük bir yükselişe hep beraber şahit olacağız." diyen Kurtulmuş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin de "ilimin, hikmetin ve irfanın bütün insanlığa ışık tutan, kente ve Türkiye'ye öncülük eden sayılı bilim yuvalarından biri olmasını" temenni etti.