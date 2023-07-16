AKP'li Külünk'ten akaryakıt zammına '15 Temmuz' yorumu: 'Kirli bir operasyon'

AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, akaryakıta gelen ÖTV zammına ilişkin konuştu.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi.

Söz konusu ÖTV zammına AKP'li Külünk, zam tarihine dikkat çekerek 'operasyon' dedi.

Külünk, şunları kaydetti:

"Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."