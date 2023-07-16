Akaryakıta gelen zamları duyurdu: '4 gün önce uyarmıştım...'

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) arttı. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Artış LPG'de ise 4 lira oldu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni ÖTV'den de KDV alınacağını hatırlatarak zamların pompaya yansımasının benzin ve motorinde 6 lirayı bulacağını, LPG'de 4,80 lira olacağını söyledi.

ÖTV zamlarının tutarını günler önce yayımladığı yazısında paylaştığını dile getiren Bingöl, ''Maalesef bizi yine yanıltmadılar'' dedi.

Bingöl 'Vergi zamlarında turpun büyüğü heybede' başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermişti:

''Yanlış politika adımlarıyla enflasyondaki artışı dizginlemek için uzun süre akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yapılmadı. Eşel mobil sistemiyle akaryakıt ürünlerinde pompa fiyatı sabit tutulmaya çalışıldı. Bunun sonucu olarak ÖTV gelir kalemleri arasındaki vergi yapısı ciddi şekilde bozuldu.

(...) Grafik bize aslında önümüzdeki aylarda en yüksek ÖTV artışının akaryakıt ürünlerinde olacağını söylüyor.

(...) Torba Kanunda alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV’lerini artırma konusunda Cumhurbaşkanına neredeyse sınırsız denebilecek şekilde verilmesi planlanan yetki, ÖTV zammının ikinci büyük hedefinin alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde olacağını göstermektedir.

Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak belirttiğim üzere, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarını artırma konusunda Cumhurbaşkanına neredeyse sınırsız yetki verilmektedir. Bu yetki Kanunda süs olsun diye yer almayacak ve kullanılacaktır. Anton Çehov’un dediği gibi, sahnede bir tüfek asılıysa oyunun içinde o tüfek muhakkak patlar.

(...) Dolayısıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde bugün için litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV’nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkması söz konusu olacaktır. Artan bu tutar üzerinden %20 oranında KDV alınacağını da düşündüğünüzde maktu ÖTV artışının pompa fiyatına yansıması 6-8 lira seviyesinde olacaktır.''