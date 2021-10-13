AKP'li karikatüristten tepki çeken paylaşım: Karadağlı'yı Yalçın'a şiddet uygularken çizdi

AKP'li Furkan Şimşek adlı resim öğretmeni tarafından çizilen bir karikatür büyük tepkiye yol açtı.

Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan ve İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılması gerektiğini söyleyen Nihal Yalçın'a Tamer Karadağlı'nın şiddet uyguladığı çizim büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından paylaşım apar topar kaldırıldı.

Karikatüre Erdoğan yönlendirmiş

AA'nın 2018 tarihli haberine göre o dönemde Kastamonu'da resim öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi olan Furkan Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine karikatür üzerine kendisini "geliştirmeye" karar vermişti.

İşte silinen o paylaşım: