Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya: Irkçı, kadın düşmanı, hadsiz...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş ve Nihal Yalçın'ın hedef alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Yıllardır çukur kanallarında Demirtaş hakkında edilmedik hakaret bırakılmadı. Sadece bir saat hakikatleri anlatan Başak'ı hedef almak açıkça nefret suçudur. Irkçılar, kadın düşmanları yeni bir provokasyon peşindeler. Buradan sevgili Başak Demirtaş'a dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum" diyen Buldan, "Altın Portakal Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sevgili Nihal Yalçın'ı da kadınlar adına tebrik ediyorum, sevgilerimi iletiyorum. Yalçın'ı hedef alan bu ırkçı, kadın düşmanı hadsiz zihniyeti kınıyorum. Benim de Yalçın'a sahip çıktığımı söyledi. Evet sahip çıkıyorum. Biz sesi kısılan kadınlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.