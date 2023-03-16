AKP'li Karahocagil: Abdülhamid bu ülkeye hangi kötülüğü yaptı ki tahttan indirildi?

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, parlamenter sistemi "tam küresel güçlerin istediği bir sistem" olarak niteledi, "Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta, Sultan Abdülhamid'den aldığı ibretle tarihi tekerrür ettirmeyecektir" diye konuştu.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP'yi anlamak istiyorsanız, Millet İttifakı'nı anlamak istiyorsanız, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ı iyi anlamanız gerekiyor" dedi.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyleyen Karahocagil, "Sen tarihi iyi bilirsen, o tarihten ibret alırsan elbette tarih tekerrür etmeyecektir. Sultan Abdülhamid, bu ülkeye, bu millete hangi kötülüğü yaptı ki, hal edildi, hangi hainliği, hangi yanlışlığı yaptı ki tahtan indirildi?" ifadesini kullandı.

Muhalefetin tek birleştiği noktanın "Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek", tek projelerinin "parlamenter sisteme geri dönmek" olduğunu öne süren Karahocagil şunları kaydetti:

"Tam küresel güçlerin istediği sistem; Türkiye'de istikrar olmasın, Türkler uyanmasın, güçlerini bilmesinler, hep emperyalistlere, Avrupa devletlerine muhtaç bir şekilde koalisyonlar ile ülke ve Türk milleti cebelleşsin dursun. Rahmetli Ecevit'in güven oyu alabilmesi için 13 vekile ihtiyacı vardı ve kendine oy veren insanları satacak 13 milletvekilini Adalet Partisinden bulur, Güneş Motel'de hepsine bakanlık sözü vererek satın alır. Aynen bugün 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi gibi. Halkımız bu zihniyeti iyice tanısın. Koltuktan, mevki ve makamdan güç alanlar, mesele ülke de olsa, milletin geleceği de olsa zerre çekinmeden kendini satabiliyor, aynen cennet mekan Sultan Abdülhamid'e yapıldığı gibi. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta, Sultan Abdülhamid'den aldığı ibretle tarihi tekerrür ettirmeyecektir. Adnan Menderes ve iki arkadaşının asılmasına vesile olan bu CHP zihniyetini bu ülkenin başına getirmeyecektir."