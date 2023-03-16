'Kılıçdaroğlu'nu Malatya'da protesto eden kişi eski MÜSİAD şube başkanı'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Malatya’da protesto eden kişinin Malatya eski Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) şube başkanı Hüseyin Kalan olduğunu duyurdu.

TELE1’de konuşan Özel, “Konteynerin birinden birisi genel başkanımızı protesto etmeye başladı. İlk başta şaşırdım; konteynerden bir depremzede diye düşünüyorsunuz, ‘CHP zihniyetli, biz sizi biliriz, gidin buradan, falan.’ O sırada Veli Ağbaba (CHP Malatya milletvekili) o konteynere doğru döndü ve ‘Hüseyin bey, tanıdım sizi, gördüm sizi’ dedi. ‘Abi tanıyor musun’ dedim; ‘Hüseyin Kalan’ dedi, MÜSİAD’ın eski başkanı" dedi.

'Kendini depremzede gibi konteynere sokmuş'

Hüseyin Kalan'ın kendini bir depremzede gibi konteynerin içine soktuğunu belirten Özel, "Oradan genel başkanımızı protesto ediyor. Foyası ortaya çıkınca, bu sefer döndü Saadet Partililere, ‘Yazıklar olsun size, Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor, siz nasıl olur da CHP’lilerle kol kola yürürsünüz. Nasıl hakaretler falan. Bu normal bir şey değil" diye konuştu.

Hüseyin Kalan, Yeşilyurt Belediyesi'nde AKP’den meclis üyeliği yapmıştı. Kılıçdaroğlu, dört gün önce beraberindeki Millet İttifakı’ndan bir heyetle deprem bölgesindeki Malatya’da depremzedeleri ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında çadırdan çıkan bir ve depremzede olduğu belirtilen bir kişi “Sayın başkanım CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Bu kadar giden CHP'den canlarımız ne zaman yerine gelecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bari bunu duyun. Bunu söyleyin. Başka bir şey istemiyorum. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor” diyerek tepki göstermişti.