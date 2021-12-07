AKP'li kadın vekil Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti konuşmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın ziyaretine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında bulunduğu kalabalık heyet bir heyet eşlik ediyor.

Öte yandan Erdoğan ve heyetinin Katar Emirliği'ne ziyareti sırasında ilginç bir görüntü kameralara yansıdı.

AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin selamlaşmak üzere uzattığı elini sıkmadı.

Öznür Çalık'a elini uzatan Şeyh Sani'nin eli havada kaldı.