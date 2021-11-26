AKP'li isimden itiraflar: Oğlum size oy vermeyeceğim diyor, Erdoğan'la çekildiği fotoğrafı kaldırdı

Kanal 42’de yayınlanan Sümen Altı programının konuğu olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'Başkanlık sistemi beklediğimiz gibi çıkmadı'

Alaboyun, 16 Nisan 2017 Referandumu'yla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan başkanlık sistemini en çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını söyledi. Mevcut durumda başkanlık sistemine bir kez daha ‘evet’ demeyeceğini söyleyen Alaboyun, “Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten sonra evet oyu vermem” dedi.

'Oğlum oy vermeyeceğim diyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra AKP’den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun, partisinin gençleri kazanamadığını söyledi. Oğlunun apolitik olduğunu ve AKP’ye oy vermeyeceğini söylediğini itiraf eden Alaboyun şunları söyledi:

“Türkiye’de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu bizi de kapsadı. Bu yapının içerisinde yeni gelen bir nesil ki bunların çoğu bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişi 1980’li yıllarda bedel ödememiş. Yeni bir nesil var. AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Çok iyi kaliteli insanlar da var ama gidişat nedeniyle de AK Parti’ye veya Türk siyasetine girmek istemeyen genç nesil de var. Ben, siyasetçiyim. Benim evimde siyaset konuşulur. Çocuklarım apolitik. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuklarım politika ile ilgilenmiyor, ilgisi zayıf. Bir şeye kızınca da ‘senin partine oy vermeyeceğim, Temel Karamollaoğlu’na oy vereceğim’ diyor oğlum. Ben, bununla da yüz yüze geldim. Niye kaçırıyor AK Parti? Kendi çocuğumdan örnek verdim. Benim çocuğum masasından Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını kaldırıyorsa AK Parti’nin ve AK Partili olarak benim de oturup düşünmemiz lazım. Nerede hata yaptık? Bu çocukları, gözden çıkaramayız. Oğlum çekti gitti, şimdi NASA’da çalışıyor. Ben, çocuğumun AK Parti Genel Merkezi’ne gidip harıl harıl oraya ne yapabilirim diye gitmesini çok arzu ederdim. Bu niye olmadı da ‘senin partine oy vermeyeceğim baba’ konumuna geldi?”