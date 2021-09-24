AKP'li isimden 'hayat pahalılığı' açıklaması: 15 Temmuz'un devamı

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Mücahit Yanılmaz, gazeteciler M. Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı. Yanılmaz, marketlerdeki yüksek fiyatlarla ilgili "15 Temmuz’da başarılı olamayanlar, oyunlarına yarın da devam edecek. Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak" dedi.

Yanılmaz’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:



“Tarladan alıyor musunuz bir ürünü 1 buçuk TL’ye diyelim, onun marketteki satış fiyatının 4 TL’den fazla olmaması lazım. Antalya’dan aldınız, İstanbul’a kadar taşıyorsunuz diyelim, nakliye fiyatı, diğer giderleriniz belli. O zaman neden bunu 15 TL’ye satıyorsunuz? Niye 12 TL’ye satıyorsunuz? Burada bir zincirin içinde bir yer mutlaka. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Bir yer ortaya çıkarılıp, vatandaşımızın daha uygun olacak fiyatların orada olmasıdır. 2016’da hain bir kalkışma yaşandı. O hain kalkışma başarılı olamayınca hemen akabinde ekonomik bir darbe yapmaya kalkıştılar. Olmadı döviz ve kur değeri üzerinden bir darbe yapmaya kalkıştılar. Hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu. Netice itibariyle vatandaşın yaşamını zorlaştırmak ve hükümet bu işi başaramıyor, gitsin yerine kimin geleceğini de söylemiyorlar) gitsin de sonrasına bakarız gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Allah’ın izniyle bunların hiçbiri vatandaşımızı kandırmaya yetmiyor. 15 Temmuz akşamını düşünün. O gece zor bir geceydi. Milletimiz vatanı uğruna, ülkesi uğruna canını ortaya koyarcasına meydanlara çıktı. Aynı akşam birileri de çıkmayın diyor muydu? Algıyı farklı bir şekilde yönetmeye gayret ediyorlar mıydı? Ediyorlardı ama milletimiz onları dinlemedi, dinlemiyor da. Farklı ekonomik değerler üzerinden bunu üretmek isteyenler, asla başarılı olamayacak. 15 Temmuz’da başarılı olamayanlar, oyunlarına yarın da devam edecek. Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak. Bundan bıkmayacaklar. Su uyur, düşman uyumaz. Milletimiz feraset sahibi. Doğruları, gerçekleri görüyor. Algı yönetimiyle olumlu sonuç alacaklarına inanıyorlar, benim onlara tavsiyem, bu hikayeler bitti. Bu algı yönetimleriyle sonuç alamazsınız.”