AKP'li isim ziyaret etti, hakkındaki 'FETÖ' suçlaması düşürüldü

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Hasan Murat Mercan, 22 ve 23. dönemde AKP'den Eskişehir milletvekili seçilmiş, bir dönem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yapmıştı.

Mercan, geçen Haziran ayında "FETÖ" ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı ziyaret etmiş, görüşme dikkat çekmişti.

Bu görüşmenin üzerinden bir ay geçtikten sonra Ayaslı hakkındaki "FETÖ" suçlamasının düşürüldüğü ortaya çıktı.

Konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran tarihli Arka Bahçe’de şöyle yazdım: “SBK’nin şikâyetiyle başlayan, Ayaslı cephesine dair FETÖ soruşturması nedense henüz tamamlanmadı.”

Sezgin Baran Korkmaz’ın Borajet’i satın aldığı Yalçın Ayaslı’yı ve yakınındaki isimleri FETÖ üyeliğiyle suçlamasından bahsetmiştim.

Öyle ya, soruşturma SBK’nin 2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla başlamış ve aradan yıllar geçmesine rağmen bitmemişti.

Fikri takip yaptım ve öğrendim ki...

12 Temmuz’da o dosya kapanmış.

Yani savcılık Yalçın Ayaslı, Zahide Üner ve Necla Zarakol’un da aralarında olduğu 11 isim hakkında kararını vermiş. Özetle, o isimlerin FETÖ’cü olduğuna dair delil bulamamış. Ve sonuç olarak, dava açılmasına yer olmadığına hükmedilmiş."