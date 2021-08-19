AKP'li isim ziyaret etti, hakkındaki 'FETÖ' suçlaması düşürüldü

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Hasan Murat Mercan, 22 ve 23. dönemde AKP'den Eskişehir milletvekili seçilmiş, bir dönem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yapmıştı.
Mercan, geçen Haziran ayında "FETÖ" ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı ziyaret etmiş, görüşme dikkat çekmişti.
Bu görüşmenin üzerinden bir ay geçtikten sonra Ayaslı hakkındaki "FETÖ" suçlamasının düşürüldüğü ortaya çıktı.
Konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: