AKP'den ABD'de dikkat çeken ziyaret: 'FETÖ'cü' diye suçlanıyordu

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Hasan Murat Mercan, 22 ve 23. dönemde AKP'den Eskişehir milletvekili seçilmiş, bir dönem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yapmıştı.

Vekillik görevi biten AKP'lilerin yeni "favori" mesleği olan büyükelçilik koltuğuna önce Tokyo ardından da Washington'da oturan Mercan, ABD'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre,Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi, "FETÖ" ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ziyaret etti. Ziyareti Ayaslı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Borajet'in, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı, firari Sezgin Baran Korkmaz tarafından gasp edildiği iddiasıyla ABD'de dava açan Ayaslı'nın hakkında Cemaat üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda haber çıkmıştı.

2019'da, Borajet'in eski mali işler sorumlusu Z.Ü.'nin sahte kimlikle Muğla'da yakalandığı, aynı soruşturmada Ayaslı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edilmişti.