AKP’li isim şikayet etti, Gaffar Okkan ve Konca Kuriş pankartları toplatıldı

CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına destek vermek için çeşitli pankartlar yaptırdı. O pankartlardan birinde Hizbullah tarafından öldürülen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile Hizbullah’ın domuz bağıyla işkence edip öldürdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş’in de adı geçiyordu.

AKP’li belediye meclisi üyesi bu pankartın “karalama” amacı taşıdığını iddia ederek dilekçe verdi. BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, İlçe Seçim Kurulu pankartları polis marifetiyle kaldırttı.

CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın şehrin farklı noktalarına astırdığı pankartlardan birinde “Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver” ifadesi ile Gaffar Okkan’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin Cumhuriyet gazetesi manşeti görseli bulunuyordu.

Tarsus Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Abdurrahman Altınsucu, Tarsus İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak, söz konusu pankartların propaganda sınırını aştığını, doğrudan suç iddiası içerdiğini belirterek pankartların kaldırılmasını talep etti.

İlçe Seçim Kurulu da cumhurbaşkanlığı seçimleri için asılabilecek pankartların adayları tanıtıcı olması gerektiğine dikkat çekti. Kurul, söz konusu pankartların ise “karalama amaçlı propaganda malzemesi” olduğunu iddia ederek toplatılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu’nun kararının ardından pankartlar polis marifetiyle kaldırıldı.