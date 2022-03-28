AKP'li İBB Meclis Üyesi partisinden istifa etti: 'Bu kadarı da olmaz'

AKP Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, AKP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı ve İstanbul Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kaba, AKP'den istifa etme nedenini "Adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardı" ifadesiyle açıkladı.

Kaba'nın açıklaması şöyle:

"Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayıp, Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yaptığım, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum.

19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."