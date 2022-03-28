AKP'li eski vekilden hükümete uyarı: Şu anda tarlaya tohum atmak cesaret işi

25. ve 26. dönem AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye tarımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 yıl Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBRLİK) Başkanlığı görevini de yapan Konuk, artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçilerin destelenmesi gerektiğini söyledi.

Konuk, üreticinin üstündeki yükü hafifletecek tedbirler ya da düzenlemelerin acilen alınmaması durumunda yaz aylarında çarşı pazarda bir bolluk yaşanmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

'Şu an da tarlaya tohum atmak cesaret işi'

*Bir yanda savaş, bir yanda artan enerji ve emtia fiyatları. Bir söylentinin, bir manipülasyonun sebep olduğu paniği, sosyal medyada, gazete televizyon haberlerinde gördük. Hem savaşın uzaması ihtimaline hem emtia fiyatlarındaki anormal fiyatlamanın sürmesi riskine karşı bu sene gıda ve tarım sektörü için özel bir yıl.

*Özel yıllar da özel tedbirler geliştirmeyi gerektirir, hızlı karar almayı gerektirir. Çarşı pazarda 2023 yılı üretim takvimine kadar yokluk yaşamamak için, bolluk ve bereket için bugünler kritik günler.



*Bugün vereceğimiz kararlar, alacağımız tedbirler önümüzdeki 1 yıldan fazla süreyi gıda arzında nasıl geçireceğimizi belirleyecek. O nedenle bugünkü öncelikli meselemiz bu sene tarım arazilerimizin bir karışını bile boş bırakılmamasını sağlamaktır. Bunun için öncelikle üreticiyi cesaretlendirmek zorundayız.

*Bunu lafın gelişi söylemiyorum. Hakikaten şu anda tarlaya tohum atmak büyük cesaret işi. Çiftçinin temel maliyet kalemleri tohum, gübre, zirai ilaç, sulama elektriği ve motorin.

*Gübre, sulama elektriği ve motorin fiyatları maalesef geçtiğimiz yıla göre katlanarak arttı. Bu üç maliyet kaleminde üreticinin üstündeki yükü hafifletecek tedbirler ya da düzenlemeler acilen alınmazsa yaz aylarında çarşı pazara gelmesini beklediğimiz bolluk maalesef gelmeyebilir, tüketicinin mutfak masrafı azalmayabilir.

'Bu senenin telafisi yok'

“Tedbir almak için, adım atmak için önümüzde çok kıymetli 4-5 hafta var” diyen Konuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Çiftçi için motorin fiyatlarını düşüreceksek bugün düşüreceğiz. Gübre desteğini arttıracaksak bugün arttıracağız, sulama elektriği fiyatlarını aşağı çekeceksek bugün çekeceğiz. Bunu bu 4-5 hafta içinde yapmazsak çarşı pazarda bolluk beklentimiz muhtemelen 2023 yılı ortalarına ertelenecek.

*Çünkü tarımsal üretimin bir takvimi var. Konvansiyonel üretim için tohumun tarlaya ekimi de bahçelerde fide dikimi de bu 4-5 haftada gerçekleşecek. Bu takvim kaçtığı zaman bu senenin telafisi yok. Kıtlık yaşamamak için bazı ürünlerde özel tedbir almak zorundayız. Söylememe bile gerek yok bunlardan biri yağlı tohumlar ve özellikle ayçiçeği.

*Hele ki Ukrayna'daki savaşın devamı durumunda ekebildiğimiz kadar çok ayçiçeği ekmemiz gerekiyor ki yoklukla imtihan olmayalım. Ayçiçeğinin yanı sıra, şeker pancarı, hububat gibi ülke hayvancılığını da etkileyecek ürünler de domino etkisi sebebiyle yine özel önem vermemiz gereken ürünler.

*Çünkü ülkemiz hem bitkisel yağ hem kaba yem açığı olan bir ülke. Ayçiçeği, şeker pancarı ve hububat üretimindeki daralma doğrudan hayvancılığımızı ve hayvansal üretimimizi de olumsuz etkiliyor. Bizim bu ürün kalemlerinde 1 tonluk daralmaya bile tahammülümüz olmamalı.