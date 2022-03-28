AKP'li belediye başkanı, Halk Ekmek kuyruklarıyla dalga geçti

Enflasyon nedeniyle vatandaşlar daha hesaplı gıdalara yönelirken bu ürünlerden biri de ekmek oldu. Bu çerçevede vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha uygun fiyatlı olan Halk Ekmek'ine yöneldi. AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

'Bu gördüğünüz halk ekmek kuyruğu değil'

Şeyma Döğücü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim" ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukla tiyatro kuyruğu karşılaştırması yapan AKP’li Döğücü’ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Sancaktepe’de Sarıgazi Meydanı’nda bulunan Halk Ekmek büfesinin Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmış, büfenin bulunduğu yere barikatlar koyulmuştu,

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve İstanbul Halk Ekmek (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, büfenin bulunduğu meydana giderek eski büfenin bulunduğu barikatların çekildiği alanın karşısına, İBB kontrolündeki alana yeni Halk Ekmek büfesi yerleştirmişti.