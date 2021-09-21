AKP’li İBB Meclis Üyesi kamudan ihale rekoru kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un birçok AKP’li belediye ile kamu kurumundan aldığı ihalelerin bedeli milyonlarca lirayı buluyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li Akbulut’un ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi, 2015 ile 2021 yılları arasını kapsayan 7 yıllık dönemde AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından toplam 260 ihale alarak neredeyse bir rekora imza attı.

Akbulut’un şirketinin aldığı 260 ihalenin toplam bedeli ise 366 milyon 400 bin lirayı buldu. Ayrıca, şirketin tam 136 kamu kurumu, belediye ve belediye iştirakinden ihale aldığı da öğrenildi. Akbulut’un şirketinin aldığı ihalelerin büyük bir kısmı da “yemek hizmeti ve yemek kartı” ihalesi.

Şirket, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde İBB iştirakleri, İSPARK’tan, İstanbul Enerji’den, İstanbul Ulaşım’dan, BELTUR’dan, BELBİM’den, İstanbul Asfalt’tan, BİMTAŞ’tan, İstanbul Ağaç Peyzaj ile İSYÖN’den milyonlarca liralık ihaleler aldı. Ayrıca, birçok kentteki belediyeden de ihale alan şirket, TCDD, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Şirketi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İl Özel İdareleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri gibi birçok kamu kurumundan da milyonlarca liralık ihaleler aldı.

TÜGVA yöneticisi

AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında çeşitli görevler de alan Ömer Faruk Akbulut, iktidara yakınlığıyla bilinen Milli Türk Talebe Birliği’nde Genel Başkan Yardımcılığı, Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkan yardımcılığı, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ile Hayra Davet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca Akbulut, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi.

Nikâh şahidi Erdoğan

2011 yılında Reyhan Kaya ile evlenen Akbulut’un nikâh şahitliğini de o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili ve Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın kayınbiraderi olan Faruk Akbulut, 2019 belediye seçimlerinde, Üsküdar’da yüksek güvenlikli Şehrizar Konakları’nda oturmasına karşın, Ümraniye’den İBB Meclis üyesi seçildi.